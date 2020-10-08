В тюменской думе нашли замену уехавшему на Ямал депутату

Место уехавшего на Ямал депутата Дениса Садовникова в тюменской областной думе займет член регионального избиркома Александр Лобов. Об этом URA.RU сообщил председатель совета депутатов ЛДПР в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Артем Зайцев. Новый депутат будет представлять интересы ХМАО.
«Сегодня региональным избиркомом принято решение о том, что Александр Лобов будет представлять ЛДПР и работать в областной Думе. А также представлять интересы Ханты-Манскийского автономного округа», — сообщил агентству Артем Зайцев. Ему уже выдали временное удостоверение, а постоянное вручат 22 октября во время принесения присяги.
Сам Александр Лобов отметил, что получение мандата стало для него знаком доверия его партии. «[Получение мандата] — это не для „надувания щёк“ от своей важности, а исключительно, как бы пафосно это не звучало, для работы во благо жителей нашей большой Тюменской области», — прокомментировал он URA.RU. И призвал жителей ХМАО обращаться к нему за помощью.
Тюменские политологи считают, что назначение Александра Лобову — временное решение, связанное с формальной процедурой — передачи мандата следующему по партийному списку. «Данный мандат передан всего на один год. Не факт, что он получит его повторно. Вызывает некоторые опасения определенные взгляды Лобова на функционирование системы здравоохранения, которые в текущий момент могут быть истолкованы неоднозначно», — отметил политолог Александр Безделов. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Лобов боролся за право сына ходить в детский сад без результатов пробы манту.
Подписывайтесь на URA.RU в