16 октября 2020

ФАС разъяснила, как изменятся цены на услуги ЖКХ для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост цен на услуги ЖКХ не превысит 4% Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Плата населения за коммунальные услуги в 2021—2023 годах не должна превысить уровень годовой инфляции. Об этом сообщило Федеральная антимонопольная служба.

«Удельный вес расходов на услуги связи в потребительской корзине населения составляет около 3%», — приводит слова из разъяснения ФАС «Российская газета». Например, рост тарифов на электричество должен соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года.

По оценке ФАС, рост средней цены на газ составит 3,11% в 2021 году, затем изменится до 3,15%. Цены на связь могут вырасти в 2021 году на 3,7%, в 2022 и 2023 годах на 4%. Ранее комитет при Госдуме порекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об отмене банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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