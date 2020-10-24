В Челябинской области страшная непогода. Уже есть жертвы аварий

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Из-за снегопада в Челябинске увеличилось количество аварий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области выпал снег, из-за чего резко увеличилось число ДТП. Соответствующие кадры в социальной сети «ВКонтакте» выкладывают очевидцы.

«[На трассе] Автозавод—Машгородок насчитал 7 аварий», — резюмирует автолюбитель в сообществе «Инцидент Миасс». Он связал произошедшие аварии с тем, что большинство жителей города не поменяли летние шины на зимние.

На трассе от Златоуста до Челябинска образовалась большая пробка из грузовых автомобилей. Движение на дороге заблокировано. Снегоуборочная техника работает в Златоусте круглосуточно. Тракторы расчищают снежные завалы на дорогах, сообщает группа «ВКонтакте» «ЧП Златоуст».

Управление ГИБДД по Челябинской области сообщает, что в Красноармейском районе столицы региона водитель не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль. От полученных травм скончался несовершеннолетний пассажир.

Ранее синоптики сообщали, что в Челябинской области ожидаются заморозки, передает RT. Температура воздуха может опускаться до -9 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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