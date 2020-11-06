06 ноября 2020

В Минздраве рассказали об опасных лекарствах при коронавирусе

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Антибиотики необходимы только при осложнениях COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Антибиотики могут навредить при лечении легкой формы коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

«При легком течении назначение антибиотиков не нужно и является опасным», — цитирует Мурашко «Царьград». Министр напомнил, что антибиотики помогают лишь при наличии осложнений и не лечат напрямую коронавирусную инфекцию.

Ранее врач-терапевт высшей категории, медицинский блогер Алексей Водовозов заявил URA.RU, что антибиотики необходимы всего 10% заболевших. Однако в России их употребляют 90% пациентов с COVID. Прием антибиотиков, по его словам, должен проводиться только при условии, что у человека в организме есть патогенные бактерии. Если принимать антибиотики при отсутствии в организме патогенных бактерий, антибиотик будет циркулировать в крови и уничтожать все, что находится в его спектре действия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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