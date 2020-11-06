В Минздраве рассказали об опасных лекарствах при коронавирусе

Антибиотики могут навредить при лечении легкой формы коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире Первого канала.
«При легком течении назначение антибиотиков не нужно и является опасным», — цитирует Мурашко «
Ранее врач-терапевт высшей категории, медицинский блогер Алексей Водовозов заявил URA.RU, что антибиотики необходимы всего 10% заболевших. Однако в России их употребляют 90% пациентов с COVID. Прием антибиотиков, по его словам, должен проводиться только при условии, что у человека в организме есть патогенные бактерии. Если принимать антибиотики при отсутствии в организме патогенных бактерий, антибиотик будет циркулировать в крови и уничтожать все, что находится в его спектре действия.
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