СБУ обвинила адвоката Медведчука в «действиях по захвату власти»

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила адвоката политика Виктора Медведчука Валентина Рыбина и нескольких других лиц в попытке захвата государственной власти. Среди обвиняемых также председатель запрещенной на Украине партии «Держава» Дмитрий Василец и другие высокопоставленные члены этой партии.
«На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по статье 109 УК Украины — действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий в составе группы», — говорится в сообщении СБУ. Информацию об этом передает ТАСС.
В перечне лиц, обвиняемых в преступной деятельности, значатся руководители и члены запрещенной в Украине организации «Держава». Среди них — председатель партии Дмитрий Василец и его заместитель Александр Семченко. Также в список включены политологи Александр Скубченко, Павел Онищенко, Виктор Малафеев и Максим Шихалеев. По информации СБУ, все обвиняемые в настоящее время находятся на территории России.
Рыбин некогда представлял интересы оппозиционного политика Виктора Медведчука в украинских судах, а также защищал осужденных в Украине граждан Российской Федерации: Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова. В сентябре 2023 года Служба безопасности Украины предъявила Рыбину заочные обвинения в коллаборационизме.
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