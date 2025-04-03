Канада решительно ответила США после новых пошлин Трампа

Канада вводит пошлины в размере 25% на все импортируемые из США автомобили. Речь идет о транспортных средствах, которые не подпадают под действие североамериканского торгового соглашения USMCA. Такой ответ Канады на новые пошлины США озвучил премьер-министр Марк Карни.
«Правительство Канады ответит на эти [американские тарифы] так же, как и США, и введет 25-процентные пошлины на все транспортные средства, импортируемые из Соединенных Штатов, которые не подпадают под действие CUSMA», — цитирует ТАСС Карни. CUSMA — это трехстороннее соглашение между США, Канадой и Мексикой.
Как уточнил премьер, ответные меры будут касаться запчастей из США и машин из Мексики. Власти планируют, что от новых тарифов страна получит до восьми млрд канадских долларов. Деньги пойдут на поддержку отечественного автосектора.
Дональд Трамп ввел импортные тарифы на продукцию из ряда стран. Он называет это «оздоровлением экономики США». Однако глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала ожидает тарифную войну.
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