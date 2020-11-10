Эпидемиолог рассказала о ближайшем будущем коронавируса в России

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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, человек в маске, врачи, люди в масках, скорая помощь, медики, коронавирус, ковид
Коронавирус в России находится в фазе роста Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России рост заболеваемости коронавирусом продлится не менее 7-10 дней. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум 7-10 дней», — цитирует РИА «Новости» Пшеничную. По ее словам, пока преждевременно говорить о пике заболеваемости COVID. Эпидемиолог отметила, что страна находится в фазе роста, и он продолжится по большей части за счет регионов.

Специалист подчеркнула, что во время холодов циркуляция респираторных вирусов становится менее активной. При этом о том, как низкая температура повлияет на COVID-19, сказать сложно, заключила Пшеничная.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 20 977 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего зараженных обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев заявил, что коронавирус со временем переместится в разряд сезонных заболеваний. Он считает, что четвертой волны не будет, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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