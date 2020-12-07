Бывший вице-президент США вспомнил шутку про расстрел министра РФ

Альберт Гор вспомнил о чувстве юмора Виктора Черномырдина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-президент США Альберт Гор-младший вспомнил историю, которая случилась на встрече в Москве с экс-председателем правительства РФ Виктором Черномырдиным. Российский политик тогда рассмешил американскую делегацию.

По словам Гора, на встрече в столице российская сторона хотела узнать о том, как работают налоговые законы в США, так как в стране действовала еще советская система. Он рассказал, что Черномырдин хотел превратить прибыль в силу, которая будет способствовать росту российской экономики. Тогда Гор пожаловался, что у США и России не удается организовать встречу экспертов на оперативном уровне.

«В этот момент кто-то входит в зал с российской стороны и садится рядом с Черномырдиным. Тот улыбается мне и говорит, идеально выбрав момент: „Вот наш министр, ответственный за эти дела… Мне его сейчас расстрелять или потом?“ Зал взорвался смехом», — сказал Гор-младший в эфире радиостанции «Эхо Москвы». После этой шутки российского премьера, был начат диалог на уровне экспертов, подчеркнул американский политик.

Виктор Черномырдин возглавлял российское правительство с 1993 по 1998 год. Самым ярким эпизодом в его деятельности стало решение провести переговоры с террористами, которые захватили заложников в Буденновске в 1995 году. Политик умер в ноябре 2010 года. Президент РФ Владимир Путин рассказывал, что многому научился Черномырдина, пишет RT.