Соцсети насмешило высказывание Кадырова о сходстве с Трампом. «Цукерберг теперь Всевышний?»

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XIX съезд всероссийской политической партии
Высказывание Рамзана Кадырова назвали шуткой года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что блокировки аккаунтов в социальных сетях объединили его с нынешним президентом США Дональдом Трампом, после того, как «Всевышний восстановил справедливость». Его высказывание стало поводом для шуток в соцсетях.

Рамзан Кадыров пошутил над блокировкой аккаунтов Доенальда Трампа в социальных сетях.
telegram-канал Рамзана Кадырова

Пользователи Twitter отметили «невероятное сходство» политиков. Также они создали гибрид Трампа и Кадырова.

Во «ВКонтакте» отметили внешнее сходство политиков
«Вконтакте»
В социальных сетях представили человека, похожего одновременно на американского президента и на главу Чечни
Twitter

Также в Twitter обратили внимание на фразу Кадырова: «Всевышний восстановил справедливость». При этом на своей странице в Facebook основатель этой социальной сети Марк Цукерберг лично сообщил о решении продлить блокировку Трампа на неопределенный срок.

Марку Цукербергу присвоили новый статус
Twitter
Кто-то решил, что не стоит сравнивать политиков, учитывая разное состояние доходов
Twitter
Некоторые пользователи соцсетей считают, что Кадыров не уважает западную демократию
Twitter
В Twitter предположили, что высказывания главы Чечни направлены только на пиар собственной личности
Twitter
Высказывание Кадырова назвали анекдотом года
Twitter

Ранее Facebook и Instagram, Snapchat и Twitch заблокировали аккаунты Трампа. За политика заступилась телеведущая Ксения Собчак, назвав эти действия цензурой.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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