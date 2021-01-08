Высказывание Рамзана Кадырова назвали шуткой года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что блокировки аккаунтов в социальных сетях объединили его с нынешним президентом США Дональдом Трампом, после того, как «Всевышний восстановил справедливость». Его высказывание стало поводом для шуток в соцсетях.

Рамзан Кадыров пошутил над блокировкой аккаунтов Доенальда Трампа в социальных сетях. telegram-канал Рамзана Кадырова

Пользователи Twitter отметили «невероятное сходство» политиков. Также они создали гибрид Трампа и Кадырова.

Во «ВКонтакте» отметили внешнее сходство политиков «Вконтакте»

В социальных сетях представили человека, похожего одновременно на американского президента и на главу Чечни Twitter

Также в Twitter обратили внимание на фразу Кадырова: «Всевышний восстановил справедливость». При этом на своей странице в Facebook основатель этой социальной сети Марк Цукерберг лично сообщил о решении продлить блокировку Трампа на неопределенный срок.

Марку Цукербергу присвоили новый статус Twitter

Кто-то решил, что не стоит сравнивать политиков, учитывая разное состояние доходов Twitter

Некоторые пользователи соцсетей считают, что Кадыров не уважает западную демократию Twitter

В Twitter предположили, что высказывания главы Чечни направлены только на пиар собственной личности Twitter

Высказывание Кадырова назвали анекдотом года Twitter

Ранее Facebook и Instagram, Snapchat и Twitch заблокировали аккаунты Трампа. За политика заступилась телеведущая Ксения Собчак, назвав эти действия цензурой.