Рамзан Кадыров пошутил над блокировкой аккаунтов Доенальда Трампа в социальных сетях.
telegram-канал Рамзана Кадырова
Пользователи Twitter отметили «невероятное сходство» политиков. Также они создали гибрид Трампа и Кадырова.
Во «ВКонтакте» отметили внешнее сходство политиков
«Вконтакте»
В социальных сетях представили человека, похожего одновременно на американского президента и на главу Чечни
Twitter
Также в Twitter обратили внимание на фразу Кадырова: «Всевышний восстановил справедливость». При этом на своей странице в Facebook основатель этой социальной сети Марк Цукерберг лично сообщил о решении продлить блокировку Трампа на неопределенный срок.
Марку Цукербергу присвоили новый статус
Twitter
Кто-то решил, что не стоит сравнивать политиков, учитывая разное состояние доходов
Twitter
Некоторые пользователи соцсетей считают, что Кадыров не уважает западную демократию
Twitter
В Twitter предположили, что высказывания главы Чечни направлены только на пиар собственной личности