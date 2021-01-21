В ПФР назвали размер прибавки к пенсии в 2021 году

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Пенсия россиян в новом году увеличилась на тысячу рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Средняя прибавка к пенсиям неработающих россиян в этом году составила около 6,3%, или 1039 рублей. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин на совещании комитета Совфеда по соцполитике.

«Средняя прибавка, среднее увеличение пенсии составило 1039 рублей», — цитирует Топилина ТАСС. По словам главы ПФР, данная прибавка затрагивает около 32 миллионов неработающих пенсионеров. Он подчеркнул, что индексация пенсий в текущем году составила 6,3% при уровне прошлогодней инфляции в 4,9%.

Ранее в Минтруда РФ также отмечали, что индексация пенсий для неработающих пенсионеров в этом году превышает уровень инфляции в стране по итогам прошлого года, сообщает телеканал 360. Однако ведущие российские экономисты в разговоре с URA.RU подчеркнули, что при расчете размера пенсий не стоит придерживаться общего уровня инфляции в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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