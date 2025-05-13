Spectator: Зеленский переключился с Трампа на европейские страны

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Издание считает, что Зеленский заигрывает с Кремлем
Издание считает, что Зеленский заигрывает с Кремлем Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский смещает фокус с диалога с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь заручиться поддержкой европейских стран. Об этом рассказали в издание Spectator.

«Зеленский теперь стремится заручиться единой европейской поддержкой…», — сообщает Spectator. Издание также отмечает, что Зеленский открыто избегает наладить отношения с Белым домом.

В ночь на 12 мая Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий, выразив надежду на реальное прекращение огня. После призыва президента США Дональда Трампа Владимир Зеленский согласился на встречу, хотя ранее требовал предварительного длительного перемирия. Однако в администрации турецкого президента Реджепа Эрдогана заявили, что не располагают информацией о планируемом визите Зеленского 15 мая.

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Президент Украины Владимир Зеленский смещает фокус с диалога с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь заручиться поддержкой европейских стран. Об этом рассказали в издание Spectator. «Зеленский теперь стремится заручиться единой европейской поддержкой…», — сообщает Spectator. Издание также отмечает, что Зеленский открыто избегает наладить отношения с Белым домом. В ночь на 12 мая Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий, выразив надежду на реальное прекращение огня. После призыва президента США Дональда Трампа Владимир Зеленский согласился на встречу, хотя ранее требовал предварительного длительного перемирия. Однако в администрации турецкого президента Реджепа Эрдогана заявили, что не располагают информацией о планируемом визите Зеленского 15 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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