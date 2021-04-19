Кремль: кого пригласили слушать президентское послание

На послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в качестве слушателей будут допущены депутаты Госдумы, сенаторы и российские губернаторы. Обновленными данными о составе участников мероприятия с URA.RU поделился представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой.
«Там будут нижняя и верхняя палата парламента, и будет губернаторский корпус. Сейчас могу это точно подтвердить», — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков.
Ежегодное послание президента Путина пройдет в очном формате 21 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж». 6 апреля Дмитрий Песков отвечал URA.RU, что из-за угрозы коронавируса вопрос о составе участников мероприятия обсуждается с санврачами. В январе 2020 года послание Владимира Путина в «Манеже» слушали 1300 человек.
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