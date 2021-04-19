Кремль: кого пригласили слушать президентское послание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Москва, путин владимир
Слушать послание президента приглашены депутаты, сенаторы и губернаторы Фото:

На послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в качестве слушателей будут допущены депутаты Госдумы, сенаторы и российские губернаторы. Обновленными данными о составе участников мероприятия с URA.RU поделился представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой.

«Там будут нижняя и верхняя палата парламента, и будет губернаторский корпус. Сейчас могу это точно подтвердить», — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков.

Ежегодное послание президента Путина пройдет в очном формате 21 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж». 6 апреля Дмитрий Песков отвечал URA.RU, что из-за угрозы коронавируса вопрос о составе участников мероприятия обсуждается с санврачами. В январе 2020 года послание Владимира Путина в «Манеже» слушали 1300 человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...