23 апреля 2021

В Госдеп вызвали временного поверенного в делах РФ в США

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Презентация доклада Андрея Манойло
Россию обвиняют в дестабилизации ситуации в Евроатлантическом регионе Фото:
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Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдепартамент, чтобы поговорить о действиях России в отношении других стран. Об этом сообщает посольство РФ в США.

«Сегодня временный поверенный в делах России использовал встречу в Госдепартаменте США, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России о дестабилизирующих действиях на евроатлантическом пространстве», — приводится информация ведомства. Сообщение об этом размещено на официальной странице посольства РФ в США в Twitter.

Ранее американские власти ввели в отношении России новые санкции, пишет «Федеральное агентство новостей». Из страны выслали несколько российских дипломатов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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