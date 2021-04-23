В Госдеп вызвали временного поверенного в делах РФ в США

Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдепартамент, чтобы поговорить о действиях России в отношении других стран. Об этом сообщает посольство РФ в США.
«Сегодня временный поверенный в делах России использовал встречу в Госдепартаменте США, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России о дестабилизирующих действиях на евроатлантическом пространстве», — приводится информация ведомства. Сообщение об этом размещено на официальной странице посольства РФ в США в Twitter.
Ранее американские власти ввели в отношении России новые санкции, пишет «
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