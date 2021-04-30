В Госдуме предложили дать первокурсникам льготы

Минобрнауки рассмотрит вопрос освобождения первокурсников от оплаты общежития Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первокурсников могут освободить от оплаты общежития. С таким предложением депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову.

Депутат привел несколько причин, из-за которых стоит освободить студентов от оплаты общежития. Так, из-за пандемии коронавируса часть семей потеряла доход, а отрасли, где могли зарабатывать студенты, — торговля и ресторанный бизнес — показали рекордные убытки.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность освобождения молодых людей, которые летом 2021 года поступят в высшие учебные заведения, от оплаты проживания в университетских общежитиях на весь период первого курса обучения», — указано в письме, которое приводит RT. Депутат считает, что задача государства в такой ситуации — оказать поддержку будущим студентам.

Ранее в Минобрнауки пояснили, что будут понижать стоимость обучения, только если будет снижено качество образования. По их мнению, дистанционное обучение в связи с этим не должно быть дешевле, так как оно так же качественно, как и традиционное, сообщает телеканал 360.