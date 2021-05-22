Дмитрий Губерниев считает, что чемпионат мира по футболу может обесцениться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если чемпионат мира по футболу будет проводиться не раз в четыре года, а в два, то турнир потеряет свою ценность. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев.

Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии на конгрессе FIFA выдвинуло предложение проводить чемпионат мира по футболу каждые два года. Соответствующее предложение поддержали 166 национальных федераций и лишь 22 выступили против. Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Збигнев Бонек также не поддержал эту инициативу.

«Мне кажется, что не бывает праздника каждый день. Олимпиаду тоже можно проводить каждый месяц, но это все обесценится, будет никому не нужно. Мне нравится нынешний формат. И потом не будем забывать про национальные турниры, про континентальные первенства. Это тоже прекрасные соревнования», — рассказал URA.RU Губерниев.

По словам спортивного комментатора, предложение о проведении ЧМ по футболу каждые два года является популизмом. «Они могут внутри себя проводить что угодно, но не надо трогать мундиаль. Раз в четыре года турнир, который мы ждем. Турнир, который прекрасен сам по себе, поэтому, мне кажется, это попахивает популизмом и не имеет ничего общего с реальностью», — высказался собеседник агентства.

Начиная с первого чемпионата мира по футболу 1930 года, турнир проводится раз в четыре года. Исключением стали первенства 1942 и 1946 годов в связи со Второй мировой войной. Последний мундиаль проводился в России в 2018 году. Следующий турнир должен состоятся в конце 2022 года в Катаре.