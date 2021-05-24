Киберэксперты раскрыли, как хакеры следят за пользователями Apple

Уязвимость в старых версиях операционной системы MacOS от Apple, может позволить хакерам делать скриншоты или записи экрана компьютеров, а также получать доступ к некоторым файлам владельца. Об этом заявили в компании Jamf, которая занимается вопросами кибербезопасности.
Как сообщили в компании, хакеры используют специальное вредоносное ПО— XCSSET, которое способно обойти настройки приватности. «Используя необходимый пакет разрешений, преступник может подключиться к донорскому приложению, создав [параллельно действующую] вредоносную программу, которая будет работать уже без одобрения пользователя», — передает ТАСС.
Уточняется, что хакеры могут просматривать общение по видеосвязи в Zoom и Skype. Эксперты отмечают, что это касается более старых версий операционной системы, так как в обновлении 11.4 разработчики устранили существующий недостаток.
Ранее создатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компания Apple участвует в масштабной слежке, а также превращает своих пользователей в цифровых рабов. Российский программист неоднократно критиковал компанию Apple. Ранее он призывал всех переходить на Android, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации. Также, по мнению Дурова, американская компания не дает развиваться разработчикам и злоупотребляет своим положением на рынке, передает телеканал 360. При этом Apple, по мнению Дурова, существует только за счет заслуг покойного основателя компании Стива Джобса.
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