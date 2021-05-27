Голикова призвала изменить условия проведения ЕГЭ

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Пробное ЕГЭ по информатике на базе Гимназии №39. Екатеринбург, учитель, обучение, егэ, школьник, урок, класс, занятие, экзамен, учеба, ученик, школа, профессия, образование, преподаватель, единый государственный экзамен, классная комната, учительница
Стоит усилить меры безопасности в российских школах, считает Татьяна Голикова Фото:

Необходимо усилить меры безопасности в пунктах проведения Единого государственного экзамены (ЕГЭ). Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

«В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов», — цитирует ТАСС Голикову. По словам вице-премьера, особое внимание стоит обратить на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер по борьбе с коронавирусом.

Голикова рассказала, что ЕГЭ начнется 31 мая. Экзамен будут сдавать только выпускники 11-х классов, которые собираются поступать в вузы. На пунктах проведения ЕГЭ задействуют более 300 человек. «В этом году сдавать ЕГЭ планируют свыше 724 тыс. человек, что почти на 11 тыс. человек больше, чем в 2020 году. Из них более 629 тыс. человек — выпускники текущего года, что на 9 тыс. человек больше, чем в прошлом году», — сообщила она.

Ранее Рособорнадзор рассказал о правилах допуска школьников на ЕГЭ. В ведомстве отметили, что им не нужно сдавать тест на коронавирус и проходить вакцинацию. На входе будут бесконтактно измерять температуру. Не обязательно приходить в масках и перчатках, если такое правило не действует в регионе, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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