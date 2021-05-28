«Единая Россия» готова отдать оппозиции ряд округов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Единая Россия» решила повторить опыт расторговок с оппозицией пятилетней давности на выборах в Госдуму-2021. Партия готова отдать оппозиции ряд одномандатных округов. Кандидаты от ЕР выдвигаться все же будут, однако их участие в кампании будет носить технический характер, на победу они претендовать не станут. Об этом сообщили источники в ЕР, ЛДПР и «Справедливой России — За правду» (СРЗП).

В нескольких одномандатных округах на выборах в Госдуму «Единая Россия» (ЕР) не будет выставлять сильных оппонентов против выдвиженцев парламентской оппозиции, пишет « Коммерсант» . Собеседники считают, что таких округов будет более 15, и объясняют это рациональной тратой ресурсов. Подобное уже было на выборах-2016, однако тогда ЕР просто не выставила своих кандидатов в 17 округах.

По данным издания, на Выборах-2021 свои округа получит партия «Справедливая Россия». По словам близкого к ее руководству источника, эсеры рассчитывают на шесть таких округов. Например, Северо-Восточный округ Петербурга и Ленинградский округ Москвы останутся за Еленой Драпеко и Галиной Хованской. «Технический» оппонент будет в Преображенском округе Москвы у телеэрудита Анатолия Вассермана, которого поддерживает мэрия.

Кроме того, согласованные округа будут и у КПРФ. А источники в ЕР утверждают, что один округ может быть выделен для зампреда ЦК КПРФ Владимира Кашина, однако какой именно, пока неизвестно. Близкий к КПРФ источник уверен, что Кашин будет баллотироваться в Думу по списку, а не по округу. Кроме того, ЕР решила отдать несколько округов и непарламентским партиям — места в Госдуме могут получить кандидаты от «Партии роста», «Родины» и «Гражданской платформы»

Единый день голосования в РФ состоятся 19 сентября. Выборы пройдут по смешанной системе — по спискам партий и одномандатным округам. По предварительной информации ЦИК РФ, в десяти регионах страны голосование может пройти в дистанционном режиме.