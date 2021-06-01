Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) стал музыкальным гостем шоу «Вечерний Ургант». В честь юбилея Владимира Шаинского и дня защиты детей он исполнил песню композитора «Голубой вагон» из советского мультфильма о приключениях Чебурашки и Крокодила Гены.
«Когда начинается лето, мы по этим гостям, кто приходит 1 июня, предсказываем, какое будет лето. И вот смотрю в одну сторону: здесь Константин Богомолов и Александр Семчев, а в другую сторону — там Niletto. Даня, ты уйди, пожалуйста, репетировать, а то всю летнюю картину портишь», — пошутил Ургант в начале своего шоу. Он также добавил, что песня «Голубой вагон» является неофициальным гимном программы «Вечерний Ургант», потому что она начинается с фразы «может, мы обидели кого-то зря».
Ранее также стало известно, что Niletto выиграл премию телеканала RU.TV в номинации «Лучший старт». Творчество музыканта было представлено песней «Любимка».
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