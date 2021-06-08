Больные или травмированные россияне, которые не являются инвалидами, должны получить возможность парковаться на местах для инвалидов после соответствующего предписания терапевта. Об этом URA.RU заявил автор предложения, представитель движения «МотоМосква» Андрей Иванов.
«Просто нужно зафиксировать соответствующий список диагнозов и сделать так, чтобы данные решения были завязаны на участковых терапевтах. Как сейчас человек больничный получает, точно также в электронном виде, в той же самой электронной базе должно появляться разрешение для травмированных на временную парковку», — раскрыл Иванов подробности своей инициативы, которую он озвучил на встрече автомобильных объединений с комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. При этом гражданин должен обязательно разместить предупреждающий знак «Инвалид» на автомобиле, подчеркнул собеседник агентства.
Координатор Экспертного совета по взаимодействию с автомобильными объединениями при комитете Госдумы, президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев поддержал предложения, касающиеся людей с ограниченными возможностями. «Конечно, необходимо создавать для них условия, среду, которая была для них комфортна», — сказал он в разговоре с корреспондентом URA.RU.
В частности он отметил предложение координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова разрешить парковать машины инвалидов или тех, кто их перевозит, бесплатно на любых парковочных местах. Он выступил за то, чтобы оно было обязательно рассмотрено следующим составом Госдумы. URA.RU не удалось дозвониться до Шкуматова. Он не ответил на звонок корреспондента.
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