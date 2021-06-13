Страны G7 обвинили Россию в «дестабилизирующем поведении»

Члены G7 заинтересованы в стабильных отношениях с Россией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Страны Большой семерки (G7) обвинили Россию в дестабилизирующем поведении и злонамеренных действиях. Одновременно с этим, в заключительном коммюнике лидеры стран «группы семи» подтвердили свою заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой.

«Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свое дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, и выполнить свои международные обязательства и обязательства в области прав человека», — цитирует Bloomberg официальное сообщение G7. Саммит проходил с 11 по 13 июня в британском Корнуолле.

Ранее президент США Джо Байден обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель тему газопровода «Северный поток — 2». Меркель сообщила, что Берлин ведет переговоры с американским правительством и экспертами правительства ФРГ. По её мнению, Украина должна оставаться партнеров в транзите природного газа, сообщает RT.

До 2014 года в «группе» состояло восемь стран, одной из которых была Россия. Однако в марте 2014 государства-члены объединения отказались проводить саммиты с Москвой. После этого «Большая восьмерка» стала «Большой семеркой».