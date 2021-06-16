Арабские бизнесмены купили у «Алросы» два самолета Ил-76 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России бизнесмены с Ближнего Востока начали создавать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать грузовые самолеты Ил-76. Два воздушных судна этого типа были куплены в начале 2021 года у компании «Алроса» для перевозки специфических грузов, в том числе военных. Подробности сообщают URA.RU два эксперта в авиационной отрасли как в России, так и на Украине, где бизнесмены также имеют авиабизнес.

«Новую авиакомпанию в Росавиации пытаются зарегистрировать в интересах юридического лица Deek Aviation с пропиской в Объединенных Арабских Эмиратах. Известно, что на Украине у них есть авиакомпания Fly Sky Airlines, но для нее 10 июня местные авиационные власти закрыли небо (документ имеется в распоряжении редакции — URA.RU). Поводом стали нарушения, в том числе связанные с перевозкой сомнительных грузов», — говорит собеседник URA.RU в украинском авиабизнесе. Он добавляет, что в сочетании Deek Aviation первое слово имеет неприличное созвучие с английским существительным, что вызывает усмешки. По его словам, сейчас происходят подготовительные процедуры для получения сертификата эксплуатанта на территории России, этим занимается одна из авиасервисных компаний столичного региона.

Предполагается, что базироваться новая авиакомпания будет в Краснодаре, что подтверждает намерение бенефициаров новой авиакомпании заняться перевозками на Ближнем Востоке, что стало очень выгодно в пандемию. По сути, Deek Aviation является управляющей структурой для авиакомпании Fly Sky Airlines, предположительно перевозившей грузы военного назначения. Она летала под украинским флагом и составляла конкуренцию двум выходцам из Свердловска Олегу Сергееву (украинская «Зетавиа») и Валерию Савельеву (уральская «Авиакон Цитотранс») на рынке грузовых перевозок.

В пресс-службе Росавиации на звонок URA.RU не ответили. В ведомство был направлен запрос.