«Калашников» изготовил первую партию автоматов АМ-17

Концерн «Калашников» изготовил первую опытную партию малогабаритных автоматов АМ-17 калибра 5,45 мм. Оружие успешно прошло войсковые и государственные испытания и предназначено для спецподразделений армии и правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
«При создании автомата учтены все требования к современному стрелковому оружию. По обратной связи из зоны СВО в конструкцию внесен ряд изменений», — уточнили в «Калашникове».
АМ-17 разработан как оружие самообороны для экипажей боевой техники, а также для оснащения спецназа и силовых структур. Он использует стандартные патроны 5,45?39 мм, принятые на вооружение ВС РФ.
