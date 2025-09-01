«Калашников» изготовил первую партию автоматов АМ-17

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомат использует стандартные патроны 5,45?39 мм, принятые на вооружение ВС РФ
Автомат использует стандартные патроны 5,45?39 мм, принятые на вооружение ВС РФ Фото:

Концерн «Калашников» изготовил первую опытную партию малогабаритных автоматов АМ-17 калибра 5,45 мм. Оружие успешно прошло войсковые и государственные испытания и предназначено для спецподразделений армии и правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«При создании автомата учтены все требования к современному стрелковому оружию. По обратной связи из зоны СВО в конструкцию внесен ряд изменений», — уточнили в «Калашникове».

АМ-17 разработан как оружие самообороны для экипажей боевой техники, а также для оснащения спецназа и силовых структур. Он использует стандартные патроны 5,45?39 мм, принятые на вооружение ВС РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концерн «Калашников» изготовил первую опытную партию малогабаритных автоматов АМ-17 калибра 5,45 мм. Оружие успешно прошло войсковые и государственные испытания и предназначено для спецподразделений армии и правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе концерна. «При создании автомата учтены все требования к современному стрелковому оружию. По обратной связи из зоны СВО в конструкцию внесен ряд изменений», — уточнили в «Калашникове». АМ-17 разработан как оружие самообороны для экипажей боевой техники, а также для оснащения спецназа и силовых структур. Он использует стандартные патроны 5,45?39 мм, принятые на вооружение ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...