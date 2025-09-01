Двух киргизов застрелили на границе Узбекистана и Киргизии

Два гражданина Киргизии были убиты при попытке задержания на киргизско-узбекской границе. Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Киргизии.
«При попытке их задержания, ввиду неподчинения требованиям, пограничники применили оружие. В результате оба гражданина получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью», — сказано в сообщении.
Отмечается, что тела погибших были переданы киргизской стороне через контрольно-пропускной пункт «Баймак» и доставлены в морг города Кербен для проведения необходимых экспертиз. Сейчас проводится комплекс экспертиз для установления обстоятельств произошедшего.
Кроме того, уточняется, что ранее о пропаже двоих граждан Киргизии в правоохранительные органы страны сообщили родственники. Спустя несколько дней представители узбекской стороны подтвердили инцидент.
