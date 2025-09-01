Двух киргизов застрелили на границе Узбекистана и Киргизии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На границе Узбекистана и Киргизии застрелили двоих мужчин
На границе Узбекистана и Киргизии застрелили двоих мужчин Фото:

Два гражданина Киргизии были убиты при попытке задержания на киргизско-узбекской границе. Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

«При попытке их задержания, ввиду неподчинения требованиям, пограничники применили оружие. В результате оба гражданина получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью», — сказано в сообщении.

Отмечается, что тела погибших были переданы киргизской стороне через контрольно-пропускной пункт «Баймак» и доставлены в морг города Кербен для проведения необходимых экспертиз. Сейчас проводится комплекс экспертиз для установления обстоятельств произошедшего.

Кроме того, уточняется, что ранее о пропаже двоих граждан Киргизии в правоохранительные органы страны сообщили родственники. Спустя несколько дней представители узбекской стороны подтвердили инцидент.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два гражданина Киргизии были убиты при попытке задержания на киргизско-узбекской границе. Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Киргизии. «При попытке их задержания, ввиду неподчинения требованиям, пограничники применили оружие. В результате оба гражданина получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью», — сказано в сообщении. Отмечается, что тела погибших были переданы киргизской стороне через контрольно-пропускной пункт «Баймак» и доставлены в морг города Кербен для проведения необходимых экспертиз. Сейчас проводится комплекс экспертиз для установления обстоятельств произошедшего. Кроме того, уточняется, что ранее о пропаже двоих граждан Киргизии в правоохранительные органы страны сообщили родственники. Спустя несколько дней представители узбекской стороны подтвердили инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...