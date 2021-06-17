Экс-депутат Госдумы Максакова снялась обнаженной

С помощью обнаженной фотосессии Мария Максакова решила расслабиться после программы Андрея Малахова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оперная певица, бывший депутат Госдумы и экс-супруга вора в законе Тюрика (Владимира Тюрина) Мария Максакова снялась в провокационной фотосессии. Обнаженные снимки артистки сделал фотограф журнала Maxim.

«Идея пришла после скандальной программы [телеведущего] Андрея Малахова. Насмотревшись на всю эту агрессию в студии, захотелось как-то отвлечься. Обратилась к Олегу Зотову — он выставляется в Третьяковской галерее, снял более 30 обложек для MAXIM и других топовых журналов», — цитирует Максакову издание StarHit. На программу к Малахову был приглашен отец киллера, убившего мужа певицы — экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Чтобы подобрать максимально дерзкий образ, Максакова обратилась к дизайнеру Алисе Толкачевой. Так она хотела «после пережитого в эфире почувствовать себя на коне». В результате Толкачева выбрала для съемки «лифобусы» начала 20 века, а также бледно-лиловое пальто. Образ получился «голым», но Максакова решила, что перед фотографом, снимавшим для мужских журналов, «нет смысла сильно прикрывать безупречную работу пластического хирурга».

В апреле Максакова подала на своего бывшего мужа Владимира Тюрина заявление в полицию с просьбой проверить его на причастность к преступному миру. Певица опасалась, что экс-супруг попытается убить её, чтобы завладеть имуществом. По словам Максаковой, муж хочет завладеть её квартирой на Пресненской набережной в Москве. Тюрик пытается добиться того, чтобы бывшая супруга оформила дарственную на жилье на их детей, сообщает телеканал 360.