Генпрокурора Краснова на полях ВЭФ засыпали жалобами

Генпрокурор России Игорь Краснов дал поручение провести проверки в отношении Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) и Ространснадзора после многочисленных жалоб представителей бизнеса на процедуры согласования, связанные с использованием автомобильных дорог. Об это стало известно в ходе встречи Краснова с представителями предпринимательского сообщества на полях ВЭФ.
«В связи с этим генпрокурор России Игорь Краснов поручил незамедлительно приступить к проверке Госавтоинспекции и Ространснадзора в целом по стране, а также дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг в этой сфере», — сказано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры России. Его содержание передает ТАСС.
Во время обсуждения предприниматель из Хабаровска поднял вопрос о проблеме съездов и подключении к дорогам. По его словам, после ремонта дороги компаниям приходится долго согласовывать документы, например, чтобы определить границы примыканий. Из-за этого на объектах становится меньше машин, растут риски и увеличивается время, за которое окупается проект. Генпрокурор РФ поручил разобраться в данном вопросе.
