Экс-солистка «Ленинграда» подает в суд на Шнурова

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс решила подать в суд на лидера группы Сергея Шнурова. Певица не довольна, что не получает денег за использование композиций с ее участием.
«Бывшая солистка группировки „Ленинград“ Алиса Вокс решила судиться за хиты группы, записанные с ее участием. Юристы певицы собираются подавать досудебную претензию к ЗАО „ШнурОК“, ООО „ШнурОК“, и ООО „Первое музыкальное издательство“ по поводу авторских прав», — сообщает telegram-канал Baza. В списке 39 песен, в том числе известный трек «Экспонат».
Бывшая участница группы не довольна, что не получает отчисления за использование песен, которые записали в соавторстве с ней. Она насчитала, что ей должны около 20 миллионов рублей.
Ранее Вокс рассказала, почему ушла из группы. Она заявила, что ей было сложно работать из-за переменчивого настроения и авторитарного характера Шнурова. Она отметила, что Шнуров стал часто кричать на нее, пишет телеканал 360.
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