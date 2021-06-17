Экс-солистка «Ленинграда» подает в суд на Шнурова

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Алиса Вокс заявила об авторских правах на песни «Ленинграда» Фото:

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс решила подать в суд на лидера группы Сергея Шнурова. Певица не довольна, что не получает денег за использование композиций с ее участием.

«Бывшая солистка группировки „Ленинград“ Алиса Вокс решила судиться за хиты группы, записанные с ее участием. Юристы певицы собираются подавать досудебную претензию к ЗАО „ШнурОК“, ООО „ШнурОК“, и ООО „Первое музыкальное издательство“ по поводу авторских прав», — сообщает telegram-канал Baza. В списке 39 песен, в том числе известный трек «Экспонат».

Бывшая участница группы не довольна, что не получает отчисления за использование песен, которые записали в соавторстве с ней. Она насчитала, что ей должны около 20 миллионов рублей.

Ранее Вокс рассказала, почему ушла из группы. Она заявила, что ей было сложно работать из-за переменчивого настроения и авторитарного характера Шнурова. Она отметила, что Шнуров стал часто кричать на нее, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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