Захарова заявила об ответе России на новые санкции США

Мария Захарова отметила, что Россия всегда отвечает на санкции США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия всегда закономерно отвечала на санкции со стороны США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала информацию о новом пакете санкций против Москвы, которые могут ввести из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

«На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что чиновники Вашингтона увязывают газопровод «Северный поток-2» с Навальным и с помощью санкций пытаются решить проблемы неконкурентоспособности США.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и дальше продолжит ввозить санкции против компаний, которые строят «Северный поток- 2». По его словам, президент США Джо Байден готов вводить санкции каждые 90 дней, передает телеканал 360. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что американские санкции «отчасти достигли цели», однако не смогли серьезно повлиять на РФ. Он добавил, что Вашингтон потерял не меньше, чем Москва, сообщает агентство Nation News.