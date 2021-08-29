Житель Новосибирска открыл стрельбу по прохожим из окна

В результате стрельбы пострадало пять человек (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения житель Новосибирска открыл стрельбу из окна своей квартиры. В результате стрельбы пострадало пять человек.

«По данным следствия, сегодня около 17:00 (13:00 мск) подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на третьем этаже, из окна собственной квартиры из хулиганских побуждений произвел беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории. В результате стрельбы пострадали пять человек», — приводит ТАСС заявление пресс-службы СК РФ по Новосибирской области.

Двое человек доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Ранее подростки устроили стрельбу во дворе ЖК в Челябинске. Молодой человек достал пистолет и без причин начал стрелять в воздух.