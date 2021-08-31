Для металлургов, «нахлобучивших» государство, введут налоги

Налоги для металлургической отрасли будут разработаны к октябрю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предложения по изменению налогообложения металлургической отрасли должны быть готовы к началу октября. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«То есть сделать, по сути дела, плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре. Это достаточно сложный вопрос. У нас идут достаточно оживленные дискуссии на этот счет, и пока окончательного предложения нет», — заявил замминистра. По его словам, основная идея заключается в изменении мировых цен на металлургическую продукцию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с 2022 года для металлургов будет повышен налог на добычу полезных ископаемых. Пока что правительство РФ ввело повышенные пошлины на экспорт металлургической промышленности. В мае вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей.