Путин не верит, что у искусственного интеллекта есть душа

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин призвал избавляться от барьеров в области внедрения технологий искусственного интеллекта в жизнь людей Фото:

Технологии искусственного интеллекта не имеют души. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey 2021.

«Трудно представить, чтобы искусственный интеллект имел душу», — сказал Путин в эфире трансляции на телеканале «Россия-24». При этом президент России призвал избавляться от барьеров в области внедрения технологий искусственного интеллекта в жизнь людей.

Путин также поздравил Сбер с днем рождения. Госкорпорации исполнилось 180 лет. «На протяжении 180 лет он (Сбер — прим. URA.RU) всегда оставался и, уверен, будет и дальше народным банком, учреждением, имеющим системное значение для экономики страны», — отметил Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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