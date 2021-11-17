Россия сократила вложения в ценные бумаги США

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Россия снизила вложения в краткосрочные облигации США Фото:

В сентябре 2021 года Россия сократила вложения в ценные бумаги США до 3,918 млрд долларов. Ранее эта цифра превышала 4 млрд долларов.

«Доля долгосрочных облигаций выросла с 203 млн до 204 млн долларов. Доля краткосрочных снизилась с 3,801 млрд до 3,714 млрд долларов», — передает «Коммерсант» данные американского Минфина.

Последний раз Россия увеличивала вложения в ценные бумаги США в августе 2021 года. Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова заявила, что ценные бумаги США имеют хорошую доходность, пишет RT. Сенат США также принял законопроект о временном повышении потолка госдолга, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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