Россия снизила вложения в краткосрочные облигации США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сентябре 2021 года Россия сократила вложения в ценные бумаги США до 3,918 млрд долларов. Ранее эта цифра превышала 4 млрд долларов.

«Доля долгосрочных облигаций выросла с 203 млн до 204 млн долларов. Доля краткосрочных снизилась с 3,801 млрд до 3,714 млрд долларов», — передает «Коммерсант» данные американского Минфина.

Последний раз Россия увеличивала вложения в ценные бумаги США в августе 2021 года. Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова заявила, что ценные бумаги США имеют хорошую доходность, пишет RT. Сенат США также принял законопроект о временном повышении потолка госдолга, сообщает «Национальная служба новостей».