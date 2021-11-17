Врачи назвали особенности эпидемий гриппа и ОРВИ в пандемию

Открытие границ способствовало изменению времени появления гриппа и ОРВИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На изменении сезонности эпидемий гриппа и ОРВИ в России повлияло открытие границ с другими странами и ослабление иммунитета людей в пандемию. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов и иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Вирусы циркулируют круглогодично, но на их цикличность может влиять поведение народа и изменение климата. Если в прошлом году мы не видели вируса гриппа, так как были закрыты границы и народ тщательно соблюдал масочный режим, то сейчас все изменилось, в частности, открыли границы для юго-восточной Азии, которая из-за большой скученности населения является основным поставщиком вирусов», — объяснил Александр Выгоняйлов.

По словам эпидемиолога, лучше всего распространяется грипп с осени по весну. «Лучшие условия для распространения гриппа — осенний, зимний и весенний период из-за большой скученности людей и низкой температуры, так как фактор переохлаждения может способствовать развитию заболевания», — рассказал Выгоняйлов.

В беседе с URA.RU иммунолог Николай Крючков добавил, что летние вспышки ОРВИ в России возникли из-за ослабления иммунитета у населения к заболеванию. «В прошлом сезоне заболеваемость по гриппу и другим ОРВИ была очень маленькая, следовательно, иммунитет у людей не выработался, так как он к этим инфекциям не стойкий, возможно, поэтому в России и в Европе возникли летние вспышки ОРВИ. Сейчас мы наблюдаем стертую сезонность, но все равно она будет ярко выражена по сравнению с прошлым годом», — добавил он.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что в условиях распространения COVID-19 многие инфекционные заболевания изменили период своего присутствия. В 2021 году первые случаи гриппа были зафиксированы в августе, а Коксаки в ноябре, хотя традиционно этот вирус циркулирует в летние месяцы.