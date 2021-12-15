Байден анонсировал новые контакты с Путиным

Джо Байден рассчитывает на долгий разговор с Владимиром Путиным Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS

Президент США Джо Байден рассчитывает на дальнейшие контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме.

«Я рассчитываю на дальнейшие встречи. Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени», — передает ТАСС слова Байдена.

Последняя встреча Путина и Байдена прошла 7 декабря в формате видеоконференции. В ходе переговоров президенты обсудили ситуацию на Украине и вопросы кибербезопасности, пишет RT. Путин позитивно оценил итоги переговоров с Байденом, сообщает «Национальная служба новостей».