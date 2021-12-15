Байден анонсировал новые контакты с Путиным

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Джо Байден, байден джо
Джо Байден рассчитывает на долгий разговор с Владимиром Путиным Фото:

Президент США Джо Байден рассчитывает на дальнейшие контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме.

«Я рассчитываю на дальнейшие встречи. Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени», — передает ТАСС слова Байдена.

Последняя встреча Путина и Байдена прошла 7 декабря в формате видеоконференции. В ходе переговоров президенты обсудили ситуацию на Украине и вопросы кибербезопасности, пишет RT. Путин позитивно оценил итоги переговоров с Байденом, сообщает «Национальная служба новостей».

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Президент США Джо Байден рассчитывает на дальнейшие контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме. «Я рассчитываю на дальнейшие встречи. Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени», — передает ТАСС слова Байдена. Последняя встреча Путина и Байдена прошла 7 декабря в формате видеоконференции. В ходе переговоров президенты обсудили ситуацию на Украине и вопросы кибербезопасности, пишет RT. Путин позитивно оценил итоги переговоров с Байденом, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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