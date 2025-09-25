Набиуллина: пересмотр НДС может краткосрочно повлиять на инфляционные ожидания

Пересмотр налога на добавленную стоимость (НДС) способен оказать краткосрочное влияние на динамику инфляционных ожиданий в России. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе XXII Международного Банковского форума.
«Если такой эффект (пересмотр НДС — прим. URA.RU) будет, это временный, разовый эффект, он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий», — сказала глава ЦБ России. Ее слова передает РИА Новости.
На форуме председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина также заявила, что регулятор охарактеризовал проект федерального бюджета на 2026–2028 годы как обладающий дезинфляционным эффектом, а влияние повышения ставки НДС назвал временным. Кроме того, ЦБ отмечает определенность в проводимой бюджетной политике и учтет этот фактор при рассмотрении вопроса об уровне ключевой ставки в октябре.
