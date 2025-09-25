Экс-президента Франции Саркози приговорили к 5 годам тюрьмы

Срочная новость
Бывшему президенту Франции Николя Саркози вынесли приговор. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV. За решеткой бывший лидер Пятой республики проведет пять лет. Решение вынес Парижский суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!