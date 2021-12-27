27 декабря 2021

В РПЦ разрешили заходить в храмы без QR-кодов в дни Рождества

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Нефтеюганск, разное, ХМАО, храм, церковь, рпц, храм всех святых, нефтеюганск
В дни Рождества вход в храмы и монастыри будет открыт для всех верующих Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В дни Рождества Христова доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви будет свободным. У прихожан не спросят наличие QR-кодов или справок при посещении церкви. Об этом сообщила рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.

«Доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви в дни Рождества Христова остается свободным при условии соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, регулярного проветривания и дезинфекции поверхностей », — говорится в сообщении рабочей группы в ее Telegram-канале. При этом сотрудники РПЦ напомнили о важности соблюдения профилактических мер для минимизации вероятности заражения клира.

В патриархии отметили, что всем, кто чувствует себя неважно, лучше воздержаться от участия в богослужении. Заболевшим рекомендуют сидеть дома и воспользоваться возможностью прямых трансляций, которые будут идти на телеканалах «Спас» и «Союз».

Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что в условиях пандемии коронавируса верующие люди не должны оправдываться от вакцинации православным вероучением. Он добавил, что при этом человек должен иметь право самостоятельно и свободно принимать решение.

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В дни Рождества Христова доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви будет свободным. У прихожан не спросят наличие QR-кодов или справок при посещении церкви. Об этом сообщила рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19. «Доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви в дни Рождества Христова остается свободным при условии соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, регулярного проветривания и дезинфекции поверхностей », — говорится в сообщении рабочей группы в ее Telegram-канале. При этом сотрудники РПЦ напомнили о важности соблюдения профилактических мер для минимизации вероятности заражения клира. В патриархии отметили, что всем, кто чувствует себя неважно, лучше воздержаться от участия в богослужении. Заболевшим рекомендуют сидеть дома и воспользоваться возможностью прямых трансляций, которые будут идти на телеканалах «Спас» и «Союз». Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что в условиях пандемии коронавируса верующие люди не должны оправдываться от вакцинации православным вероучением. Он добавил, что при этом человек должен иметь право самостоятельно и свободно принимать решение.
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