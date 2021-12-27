В РПЦ разрешили заходить в храмы без QR-кодов в дни Рождества

28 декабря 2021 в 00:38 Размер текста - 17 +

В дни Рождества вход в храмы и монастыри будет открыт для всех верующих Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В дни Рождества Христова доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви будет свободным. У прихожан не спросят наличие QR-кодов или справок при посещении церкви. Об этом сообщила рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19. «Доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви в дни Рождества Христова остается свободным при условии соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, регулярного проветривания и дезинфекции поверхностей », — говорится в сообщении рабочей группы в ее Telegram-канале. При этом сотрудники РПЦ напомнили о важности соблюдения профилактических мер для минимизации вероятности заражения клира. В патриархии отметили, что всем, кто чувствует себя неважно, лучше воздержаться от участия в богослужении. Заболевшим рекомендуют сидеть дома и воспользоваться возможностью прямых трансляций, которые будут идти на телеканалах «Спас» и «Союз». Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что в условиях пандемии коронавируса верующие люди не должны оправдываться от вакцинации православным вероучением. Он добавил, что при этом человек должен иметь право самостоятельно и свободно принимать решение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В дни Рождества Христова доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви будет свободным. У прихожан не спросят наличие QR-кодов или справок при посещении церкви. Об этом сообщила рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19. «Доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви в дни Рождества Христова остается свободным при условии соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, регулярного проветривания и дезинфекции поверхностей », — говорится в сообщении рабочей группы в ее Telegram-канале. При этом сотрудники РПЦ напомнили о важности соблюдения профилактических мер для минимизации вероятности заражения клира. В патриархии отметили, что всем, кто чувствует себя неважно, лучше воздержаться от участия в богослужении. Заболевшим рекомендуют сидеть дома и воспользоваться возможностью прямых трансляций, которые будут идти на телеканалах «Спас» и «Союз». Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что в условиях пандемии коронавируса верующие люди не должны оправдываться от вакцинации православным вероучением. Он добавил, что при этом человек должен иметь право самостоятельно и свободно принимать решение.