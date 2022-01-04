Миронов планирует еще больше расширить партию СРЗП

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, миронов сергей
Сергей Миронов не назвал партии, с которыми он ведет переговоры об объединении Фото:

Лидер фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил объединить некоторые непарламентские партии. По слова депутата, он уже ведет с ними переговоры.

«Мы, безусловно, настроены на дальнейший объединительный процесс, открыты для переговоров. Я встречался с лидерами некоторых непарламентских партий. Персоналии называть пока не буду, но переговоры ведутся», — цитирует Сергея Миронова ТАСС.

Лидер «Справедливой России» уточнил, что конкретные решения о сотрудничестве партий будут обсуждаться «в преддверии следующей предвыборной кампании». По словам Миронова, его партия открыта для сотрудничества.

Ранее политик предложил объединить КПРФ и «Справедливую Россию». С такой инициативой он обратился к лидеру коммунистов Геннадию Зюганову. Миронов отметил, что в партиях много оппозиционных депутатов, передает «Федеральная служба новостей».

Ранее создать коалицию в новом созыве Госдумы Зюганову предлагал сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин. По его мнению, они могли сформировать сильную фракцию, которая готова взять власть «от правительства до сельского совета».

В январе 2021 года «Справедливая Россия» объединилась с двумя политическими партиями: «За правду» Прилепина и «Патриоты России». После стало известно, что новую фракцию возглавит Миронов. Руководители новой партии заявили, что готовы бороться за второе место в Госдуме, отнимая голоса у КПРФ.

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Лидер фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил объединить некоторые непарламентские партии. По слова депутата, он уже ведет с ними переговоры. «Мы, безусловно, настроены на дальнейший объединительный процесс, открыты для переговоров. Я встречался с лидерами некоторых непарламентских партий. Персоналии называть пока не буду, но переговоры ведутся», — цитирует Сергея Миронова ТАСС. Лидер «Справедливой России» уточнил, что конкретные решения о сотрудничестве партий будут обсуждаться «в преддверии следующей предвыборной кампании». По словам Миронова, его партия открыта для сотрудничества. Ранее политик предложил объединить КПРФ и «Справедливую Россию». С такой инициативой он обратился к лидеру коммунистов Геннадию Зюганову. Миронов отметил, что в партиях много оппозиционных депутатов, передает «Федеральная служба новостей». Ранее создать коалицию в новом созыве Госдумы Зюганову предлагал сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин. По его мнению, они могли сформировать сильную фракцию, которая готова взять власть «от правительства до сельского совета». В январе 2021 года «Справедливая Россия» объединилась с двумя политическими партиями: «За правду» Прилепина и «Патриоты России». После стало известно, что новую фракцию возглавит Миронов. Руководители новой партии заявили, что готовы бороться за второе место в Госдуме, отнимая голоса у КПРФ.
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