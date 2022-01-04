Миронов планирует еще больше расширить партию СРЗП

Лидер фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил объединить некоторые непарламентские партии. По слова депутата, он уже ведет с ними переговоры.
«Мы, безусловно, настроены на дальнейший объединительный процесс, открыты для переговоров. Я встречался с лидерами некоторых непарламентских партий. Персоналии называть пока не буду, но переговоры ведутся», — цитирует Сергея Миронова ТАСС.
Лидер «Справедливой России» уточнил, что конкретные решения о сотрудничестве партий будут обсуждаться «в преддверии следующей предвыборной кампании». По словам Миронова, его партия открыта для сотрудничества.
Ранее политик предложил объединить КПРФ и «Справедливую Россию». С такой инициативой он обратился к лидеру коммунистов Геннадию Зюганову. Миронов отметил, что в партиях много оппозиционных депутатов, передает «Федеральная служба новостей».
Ранее создать коалицию в новом созыве Госдумы Зюганову предлагал сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин. По его мнению, они могли сформировать сильную фракцию, которая готова взять власть «от правительства до сельского совета».
Лидер фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил объединить некоторые непарламентские партии. По слова депутата, он уже ведет с ними переговоры. «Мы, безусловно, настроены на дальнейший объединительный процесс, открыты для переговоров. Я встречался с лидерами некоторых непарламентских партий. Персоналии называть пока не буду, но переговоры ведутся», — цитирует Сергея Миронова ТАСС. Лидер «Справедливой России» уточнил, что конкретные решения о сотрудничестве партий будут обсуждаться «в преддверии следующей предвыборной кампании». По словам Миронова, его партия открыта для сотрудничества. Ранее политик предложил объединить КПРФ и «Справедливую Россию». С такой инициативой он обратился к лидеру коммунистов Геннадию Зюганову. Миронов отметил, что в партиях много оппозиционных депутатов, передает «Федеральная служба новостей». Ранее создать коалицию в новом созыве Госдумы Зюганову предлагал сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин. По его мнению, они могли сформировать сильную фракцию, которая готова взять власть «от правительства до сельского совета». В январе 2021 года «Справедливая Россия» объединилась с двумя политическими партиями: «За правду» Прилепина и «Патриоты России». После стало известно, что новую фракцию возглавит Миронов. Руководители новой партии заявили, что готовы бороться за второе место в Госдуме, отнимая голоса у КПРФ.