Депутат Госдумы заявил о рекордном вымирании россиян. «Убийственные данные»

06 января 2022 в 04:38 Размер текста - 17 +

Депутат призвал к экстренным мерам по сбережению народа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Естественная убыль населения России за 11 месяцев 2021 года составила 945,1 тысяч человек. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, в России нужно принимать решительные меры, чтобы сберечь народ. «В России нужно срочно принимать экстренные меры для народосбережения с учетом «убийственных данных» по рекордной убыли населения. <…> По данным Росстата, естественная убыль населения России за январь—ноябрь 2021 года составила 945,1 тыс. чел. (родилось 1,28 млн. человек, а умерли 2,23 млн. человек). Это на 370,3 тысячи, или на 64,4%, превышает данные об убыли населения в 2020 году, — написал Миронов в своем Telegram-канале. По его словам, чтобы сохранить население страны необходима долгосрочная стратегическая программа, сопоставимая по масштабам с программой модернизации армии и флота, которую проводили в предыдущее десятилетие. Депутат также отметил, что не менее опасны пандемия коронавируса и бедность, с которыми власть должна активно бороться. По мнению Миронова, 2022 год должен стать переломным с точки зрения социальной защиты россиян. Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Делягин заявил, что в России проводится осознанная политика истребления пенсионеров. Также сообщалось, что из-за повышения пенсионного возраста и снижения уровня продолжительности жизни в ближайшие три года количество пенсионеров в России уменьшится на миллион. Об этом в беседе с URA.RU рассказали финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин и старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Естественная убыль населения России за 11 месяцев 2021 года составила 945,1 тысяч человек. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, в России нужно принимать решительные меры, чтобы сберечь народ. «В России нужно срочно принимать экстренные меры для народосбережения с учетом «убийственных данных» по рекордной убыли населения. <…> По данным Росстата, естественная убыль населения России за январь—ноябрь 2021 года составила 945,1 тыс. чел. (родилось 1,28 млн. человек, а умерли 2,23 млн. человек). Это на 370,3 тысячи, или на 64,4%, превышает данные об убыли населения в 2020 году, — написал Миронов в своем Telegram-канале. По его словам, чтобы сохранить население страны необходима долгосрочная стратегическая программа, сопоставимая по масштабам с программой модернизации армии и флота, которую проводили в предыдущее десятилетие. Депутат также отметил, что не менее опасны пандемия коронавируса и бедность, с которыми власть должна активно бороться. По мнению Миронова, 2022 год должен стать переломным с точки зрения социальной защиты россиян. Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Делягин заявил, что в России проводится осознанная политика истребления пенсионеров. Также сообщалось, что из-за повышения пенсионного возраста и снижения уровня продолжительности жизни в ближайшие три года количество пенсионеров в России уменьшится на миллион. Об этом в беседе с URA.RU рассказали финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин и старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков.