Естественная убыль населения России за 11 месяцев 2021 года составила 945,1 тысяч человек. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, в России нужно принимать решительные меры, чтобы сберечь народ.
«В России нужно срочно принимать экстренные меры для народосбережения с учетом «убийственных данных» по рекордной убыли населения. <…> По данным Росстата, естественная убыль населения России за январь—ноябрь 2021 года составила 945,1 тыс. чел. (родилось 1,28 млн. человек, а умерли 2,23 млн. человек). Это на 370,3 тысячи, или на 64,4%, превышает данные об убыли населения в 2020 году, — написал Миронов в своем Telegram-канале.
По его словам, чтобы сохранить население страны необходима долгосрочная стратегическая программа, сопоставимая по масштабам с программой модернизации армии и флота, которую проводили в предыдущее десятилетие. Депутат также отметил, что не менее опасны пандемия коронавируса и бедность, с которыми власть должна активно бороться. По мнению Миронова, 2022 год должен стать переломным с точки зрения социальной защиты россиян.
Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Делягин заявил, что в России проводится осознанная политика истребления пенсионеров. Также сообщалось, что из-за повышения пенсионного возраста и снижения уровня продолжительности жизни в ближайшие три года количество пенсионеров в России уменьшится на миллион. Об этом в беседе с URA.RU рассказали финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин и старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков.
Естественная убыль населения России за 11 месяцев 2021 года составила 945,1 тысяч человек. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, в России нужно принимать решительные меры, чтобы сберечь народ. «В России нужно срочно принимать экстренные меры для народосбережения с учетом «убийственных данных» по рекордной убыли населения. <…> По данным Росстата, естественная убыль населения России за январь—ноябрь 2021 года составила 945,1 тыс. чел. (родилось 1,28 млн. человек, а умерли 2,23 млн. человек). Это на 370,3 тысячи, или на 64,4%, превышает данные об убыли населения в 2020 году, — написал Миронов в своем Telegram-канале. По его словам, чтобы сохранить население страны необходима долгосрочная стратегическая программа, сопоставимая по масштабам с программой модернизации армии и флота, которую проводили в предыдущее десятилетие. Депутат также отметил, что не менее опасны пандемия коронавируса и бедность, с которыми власть должна активно бороться. По мнению Миронова, 2022 год должен стать переломным с точки зрения социальной защиты россиян. Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Делягин заявил, что в России проводится осознанная политика истребления пенсионеров. Также сообщалось, что из-за повышения пенсионного возраста и снижения уровня продолжительности жизни в ближайшие три года количество пенсионеров в России уменьшится на миллион. Об этом в беседе с URA.RU рассказали финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин и старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков.