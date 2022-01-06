В США усомнились в законности присутствия ОДКБ в Казахстане

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила сомнения в законности запроса властей Казахстана на размещение военных сил ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) для урегулирования ситуации в республике. Об этом Псаки заявила 6 января на регулярном брифинге для журналистов.
«Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса (Казахстана — прим. URA.RU), о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», — сказала Псаки.
Глава Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, в ответ на данное заявление сообщила, что представители Соединенных Штатов не в полной мере понимают ситуацию, происходящую в Казахстане. «Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию», — написала Захарова в своем Telegram.
Ранее Захарова сообщила, что решение об отправке российских миротворцев в Казахстан имеет исключительно правовую основу. По ее словам, четвертая статья Договора о коллективной безопасности 1992 года подразумевает, что в случае агрессии в отношении государств-участников остальные страны-члены предоставят ему помощь, в том числе и военную, если будет такой запрос.
Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В ряде городов происходили столкновения с полицией. В результате погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила сомнения в законности запроса властей Казахстана на размещение военных сил ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) для урегулирования ситуации в республике. Об этом Псаки заявила 6 января на регулярном брифинге для журналистов. «Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса (Казахстана — прим. URA.RU), о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», — сказала Псаки. Глава Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, в ответ на данное заявление сообщила, что представители Соединенных Штатов не в полной мере понимают ситуацию, происходящую в Казахстане. «Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию», — написала Захарова в своем Telegram. Ранее Захарова сообщила, что решение об отправке российских миротворцев в Казахстан имеет исключительно правовую основу. По ее словам, четвертая статья Договора о коллективной безопасности 1992 года подразумевает, что в случае агрессии в отношении государств-участников остальные страны-члены предоставят ему помощь, в том числе и военную, если будет такой запрос. Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В ряде городов происходили столкновения с полицией. В результате погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска.