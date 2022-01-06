В США усомнились в законности присутствия ОДКБ в Казахстане

07 января 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Псаки сомневается, что отправка российских войск в Казахстан имеет законные основания Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила сомнения в законности запроса властей Казахстана на размещение военных сил ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) для урегулирования ситуации в республике. Об этом Псаки заявила 6 января на регулярном брифинге для журналистов. «Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса (Казахстана — прим. URA.RU), о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», — сказала Псаки. Глава Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, в ответ на данное заявление сообщила, что представители Соединенных Штатов не в полной мере понимают ситуацию, происходящую в Казахстане. «Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию», — написала Захарова в своем Telegram. Ранее Захарова сообщила, что решение об отправке российских миротворцев в Казахстан имеет исключительно правовую основу. По ее словам, четвертая статья Договора о коллективной безопасности 1992 года подразумевает, что в случае агрессии в отношении государств-участников остальные страны-члены предоставят ему помощь, в том числе и военную, если будет такой запрос. Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В ряде городов происходили столкновения с полицией. В результате погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила сомнения в законности запроса властей Казахстана на размещение военных сил ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) для урегулирования ситуации в республике. Об этом Псаки заявила 6 января на регулярном брифинге для журналистов. «Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса (Казахстана — прим. URA.RU), о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», — сказала Псаки. Глава Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, в ответ на данное заявление сообщила, что представители Соединенных Штатов не в полной мере понимают ситуацию, происходящую в Казахстане. «Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию», — написала Захарова в своем Telegram. Ранее Захарова сообщила, что решение об отправке российских миротворцев в Казахстан имеет исключительно правовую основу. По ее словам, четвертая статья Договора о коллективной безопасности 1992 года подразумевает, что в случае агрессии в отношении государств-участников остальные страны-члены предоставят ему помощь, в том числе и военную, если будет такой запрос. Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В ряде городов происходили столкновения с полицией. В результате погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска.