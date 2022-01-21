Депутат Госдумы: власти потеряли сотни миллиардов народных денег

21 января 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов призвал тратить деньги из Фонда национального благосостояния для помощи россиянам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средства, которые хранятся в Фонде национального благосостояния (ФНБ), обесцениваются из-за инфляции и ситуации на бирже. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, подчеркнув, что только за последние полтора месяца ФНБ потерял около 750 миллиардов рублей, в том числе из-за падения акций компаний РФ. Слова депутата процитировали в сообщении его пресс-службы. «Ситуация ярко показывает неэффективность „замораживания“ резервов, которое Минфин сделал приоритетом бюджетной политики. Просто потеряли сотни миллиардов, которые можно было направить на развитие медицины, индексацию пенсий работающим пенсионерам, повышении социальных пособий выше инфляции. Можно, конечно, считать эту ситуацию на бирже форс-мажором. Но даже „в штатном режиме“ деньги ФНБ обесцениваются из-за инфляции», — сказал Миронов. Депутат считает, что федеральная казна могла получить большую прибыль от резервов, если инвестировать их в человеческий капитал и реальную экономику. По словам Миронова, хранение резервов на «черный день» только приближает его наступление. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов рассказал URA.RU, почему российские власти не тратят деньги из ФНБ на помощь россиянам. По его словам, правительство, во-первых, не придумало, куда тратить деньги. Во-вторых, «лишние деньги» могут разогнать инфляцию. По официальным данным, объем ФНБ в декабре 2021 года уменьшился на 320 миллиардов рублей и на 1 января 2022 года составил около 13,565 триллионов рублей. пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Средства, которые хранятся в Фонде национального благосостояния (ФНБ), обесцениваются из-за инфляции и ситуации на бирже. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, подчеркнув, что только за последние полтора месяца ФНБ потерял около 750 миллиардов рублей, в том числе из-за падения акций компаний РФ. Слова депутата процитировали в сообщении его пресс-службы. «Ситуация ярко показывает неэффективность „замораживания“ резервов, которое Минфин сделал приоритетом бюджетной политики. Просто потеряли сотни миллиардов, которые можно было направить на развитие медицины, индексацию пенсий работающим пенсионерам, повышении социальных пособий выше инфляции. Можно, конечно, считать эту ситуацию на бирже форс-мажором. Но даже „в штатном режиме“ деньги ФНБ обесцениваются из-за инфляции», — сказал Миронов. Депутат считает, что федеральная казна могла получить большую прибыль от резервов, если инвестировать их в человеческий капитал и реальную экономику. По словам Миронова, хранение резервов на «черный день» только приближает его наступление. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов рассказал URA.RU, почему российские власти не тратят деньги из ФНБ на помощь россиянам. По его словам, правительство, во-первых, не придумало, куда тратить деньги. Во-вторых, «лишние деньги» могут разогнать инфляцию. По официальным данным, объем ФНБ в декабре 2021 года уменьшился на 320 миллиардов рублей и на 1 января 2022 года составил около 13,565 триллионов рублей. пишет RT.