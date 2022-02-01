Препарат из РФ доказал свою эффективность в профилактике COVID

01 февраля 2022 в 23:10 Размер текста - 17 +

Лучшее средство защиты от коронавируса — это профилактика, считают врачи Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Единственное эффективное лечение от COVID-19 — это иммунная система человека, а главная стратегия борьбы с инфекцией — это профилактика. Такое заявление сделали ведущие иммунологи и инфекционисты России на круглом столе «Пандемия. Иммунитет. Защита», который прошел 1 февраля в МИА «Россия сегодня». «Крепкая иммунная система позволила 80% инфицированных перенести заболевание в легкой форме. Именно иммуномодуляция поможет пережить эту болезнь», — выразили общее мнение участники круглого стола, процитировав высказывание доктора Франциско Харрисона (Германия). Эффективность иммуномодуляторов в профилактике COVID-19 была подтверждена, в частности, в ходе исследования, которое проводили в Военно-медицинской академии им С. М. Кирова. Как сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, иммунолог Михаил Костинов, в нем принимали участие 78 медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 непосредственно в «красной зоне». 41 из них в течение 38 дней получал азоксимера бромид («Полиоксидоний»). Доля заболевших коронавирусом в этой группе составила 3%, тогда как в группе контроля, куда вошли остальные 37 человек, заболели 16%. Также на круглом столе озвучили данные исследования с участием 913 медработников «красной зоны». В нем азоксимера бромид («Полиоксидоний») доказал эффективность в качестве средства для профилактики коронавируса. Так, в основной группе исследования (577 человек) за время исследования (5 месяцев) COVID-19 заболели 2,4% участников. В то время как в группе, не принимавшей азоксимера бромид (336 человек), коронавирусом переболели 26,2% человек. По результатам исследований препарат был включен в клинические рекомендации по иммунопрофилактике коронавируса, составленные ФГБНУ Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова. Эффективность этого препарата также признана в Словакии, где «Полиоксидоний» используется для профилактики коронавируса у медработников. Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко заявила, что в качестве одной из мер профилактики коронавирусной инфекции необходимо поддерживать в надлежащем состоянии свою иммунную систему. Это можно сделать, в том числе, с помощью качественного питания, включающего витаминный комплекс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Единственное эффективное лечение от COVID-19 — это иммунная система человека, а главная стратегия борьбы с инфекцией — это профилактика. Такое заявление сделали ведущие иммунологи и инфекционисты России на круглом столе «Пандемия. Иммунитет. Защита», который прошел 1 февраля в МИА «Россия сегодня». «Крепкая иммунная система позволила 80% инфицированных перенести заболевание в легкой форме. Именно иммуномодуляция поможет пережить эту болезнь», — выразили общее мнение участники круглого стола, процитировав высказывание доктора Франциско Харрисона (Германия). Эффективность иммуномодуляторов в профилактике COVID-19 была подтверждена, в частности, в ходе исследования, которое проводили в Военно-медицинской академии им С. М. Кирова. Как сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, иммунолог Михаил Костинов, в нем принимали участие 78 медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 непосредственно в «красной зоне». 41 из них в течение 38 дней получал азоксимера бромид («Полиоксидоний»). Доля заболевших коронавирусом в этой группе составила 3%, тогда как в группе контроля, куда вошли остальные 37 человек, заболели 16%. Также на круглом столе озвучили данные исследования с участием 913 медработников «красной зоны». В нем азоксимера бромид («Полиоксидоний») доказал эффективность в качестве средства для профилактики коронавируса. Так, в основной группе исследования (577 человек) за время исследования (5 месяцев) COVID-19 заболели 2,4% участников. В то время как в группе, не принимавшей азоксимера бромид (336 человек), коронавирусом переболели 26,2% человек. По результатам исследований препарат был включен в клинические рекомендации по иммунопрофилактике коронавируса, составленные ФГБНУ Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова. Эффективность этого препарата также признана в Словакии, где «Полиоксидоний» используется для профилактики коронавируса у медработников. Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко заявила, что в качестве одной из мер профилактики коронавирусной инфекции необходимо поддерживать в надлежащем состоянии свою иммунную систему. Это можно сделать, в том числе, с помощью качественного питания, включающего витаминный комплекс.