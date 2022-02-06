Алексей Ягудин назвал позорищем поведение украинцев на Олимпиаде в Пекине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал мерзостью и позорищем реакцию украинских спортсменов на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Jyb единственные не аплодировали спортсменке стоя.

«Они [спортсмены из Украины] единственные, кто не поаплодировал стоя… Это самая настоящая мерзость и позорище!», — заявил Ягудин «Спорт-Экспресс».

После выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, кроме представителей Украины. Валиева заняла первое место, получив 90,18 балла. Таким образом она вывела сборную России на первое место в командном турнире.