Ягудин назвал мерзостью реакцию украинцев на прокат Валиевой

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Алексей Ягудин назвал позорищем поведение украинцев на Олимпиаде в Пекине Фото:

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал мерзостью и позорищем реакцию украинских спортсменов на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Jyb единственные не аплодировали спортсменке стоя.

«Они [спортсмены из Украины] единственные, кто не поаплодировал стоя… Это самая настоящая мерзость и позорище!», — заявил Ягудин «Спорт-Экспресс».

После выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, кроме представителей Украины. Валиева заняла первое место, получив 90,18 балла. Таким образом она вывела сборную России на первое место в командном турнире.

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал мерзостью и позорищем реакцию украинских спортсменов на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Jyb единственные не аплодировали спортсменке стоя. «Они [спортсмены из Украины] единственные, кто не поаплодировал стоя… Это самая настоящая мерзость и позорище!», — заявил Ягудин «Спорт-Экспресс». После выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, кроме представителей Украины. Валиева заняла первое место, получив 90,18 балла. Таким образом она вывела сборную России на первое место в командном турнире.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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