Провести матч между женскими хоккейными командами России и Канады удалось только благодаря МОК, заявил Александр Кожевников (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Двухкратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова возмутило то, что российских спортсменок во время игры на Олимпиаде в Пекине заставили надеть защитные маски. Матч между сборными Олимпийского комитета РФ (ОКР) и Канады был отложен на час из-за отсутствия ПЦР-тестов у одной из сторон.

«Что-то с головами у ИИХФ (Международная федерация хоккея на льду, прим. URA.RU). Меняется регламент, так нельзя. Чистое помешательство. Пишут, что после коронавируса мозг отмирает. Видимо, кто-то в ИИХФ переболел и там с мозгами беда. Или психоз», — приводит слова Александра Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Хоккеист также назвал «бредятиной» требование ИИХФ сдавать ПЦР-тест на коронавирус в пять утра. Кожевников иронично предложил российским хоккеисткам сдавать анализы всю ночь. Он отметил, что матч между сборными ОКР и Канады удалось провести только благодаря вмешательству Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее канадские хоккеистки отказались играть с командой из России, пока та не предъявят отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. Матч пришлось отложить на час. После хоккеисток обязали на протяжении всей игры носит защитные маски, в том числе на льду. Однако на третий период они вышли уже без средств индивидуальной защиты, передает RT. Сборная ОКР проиграла Канаде со счетом 1:6, сообщает «Национальная служба новостей».

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