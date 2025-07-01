На Украине пожаловались на быстрое развитие оборонной промышленности России

МИД Украины: Россия развивает оборонную промышленность быстрее, чем когда-либо
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Такие темпы вызывают серьезную обеспокоенность в Киеве
Такие темпы вызывают серьезную обеспокоенность в Киеве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оборонная промышленность России развивается в беспрецедентно высоких темпах. Обеспокоенность выразил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

«По нашим данным, Россия развивает ее быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, Советского Союза, я имею в виду, советские темпы развития оборонной индустрии», — рассказал Тихий в интервью телеканалу CNN. Представитель МИД отметил, что такие темпы вызывают серьезную обеспокоенность в Киеве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о значительном увеличении объемов выпуска продукции оборонно-промышленного комплекса. По словам главы государства, предприятия ОПК не только наращивают производство, но и осваивают новые виды вооружений и военной техники, что способствует укреплению обороноспособности страны.

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Оборонная промышленность России развивается в беспрецедентно высоких темпах. Обеспокоенность выразил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. «По нашим данным, Россия развивает ее быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, Советского Союза, я имею в виду, советские темпы развития оборонной индустрии», — рассказал Тихий в интервью телеканалу CNN. Представитель МИД отметил, что такие темпы вызывают серьезную обеспокоенность в Киеве. Ранее президент России Владимир Путин заявил о значительном увеличении объемов выпуска продукции оборонно-промышленного комплекса. По словам главы государства, предприятия ОПК не только наращивают производство, но и осваивают новые виды вооружений и военной техники, что способствует укреплению обороноспособности страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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