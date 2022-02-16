Ветеран КГБ: разведка отвлекла немцев в битве под Сталинградом

17 февраля 2022 в 07:08 Размер текста - 17 +

Большую роль в победе над Сталинградом в годы Великой Отечественной сыграли разведчики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время Великой Отечественной войны советскими службами была проведена операция «Монастырь», которая сыграла огромную роль в победе под Сталинградом. Мастерство разведки достигло такого уровня, что страны-союзники СССР принимали внедренного агента СССР за шпиона, а немцы признавали его за своего. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ветеран советской и российской службы внешней разведки, Герой Советского Союза Владимир Горовой. «Мы настолько хорошо внедрили операцию „Монастырь“, что премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль даже сообщил Сталину об обнаружении англичанами в генштабе СССР немецкого агента. Мы же в это время потихоньку продвигали вверх главного исполнителя плана Александра Демьянова. Он должен был позиционировать себя как сотрудника генштаба СССР и вызывать к себе большое уважение со стороны немцев как надежного источника информации. То есть, до какой степени мастерства все нужно было довести, чтобы убедить врага доверять Демьянову безоговорочно. Это сыграло огромную роль в победе под Сталинградом», — объяснил Владимир Горовой. По словам ветерана советской и российской разведки, благодаря работе агента операции «Монастырь», немцы были уверены, что основные силы в период Сталинградской битвы советские войска сосредоточили у Ржева. «В Сталинградской битве Демьянов вводил в заблуждение противника, давал ложные сообщения о передвижении войск, все это подкреплялось материалами в прессе и так далее, и разобраться в этом всем было очень трудно, так как это была вершина радиоигр. Также разведчик сообщил немцам, что основные советские силы будут сосредоточены не в районе Сталинграда, а в районе Ржева. Это отвлекло немцев от формирования войск. Мы понесли огромные потери, но благодаря операции битва завершилась вничью. Немецкие войска были перенаправлены не на Сталинград, а под Ржев», — подчеркнул Горовой. В этот день 80 лет назад, 17 февраля 1942 года, началась одна из успешных операций советской разведки «Монастырь». Спецслужбы, вплоть до 1944 года, дезинформировали по радиосвязи немцев о перемещениях войск. В ходе операции Демьянов в районе минного поля пересек линию фронта и сдался противнику с целью проникновения в сеть Абвера, органа военной разведки и контрразведки Германии. Благодаря работе спецслужб, были раскрыты и схвачены более 50 вражеских агентов, переданная немецкому командованию дезинформация повлияла на ход боевых действий, в том числе на Сталинградскую и Курскую битвы. Главный исполнитель операции «Монастырь» Александр Демьянов родился в Калуге, в семье есаула Кубанского войска, прекрасно владел немецким языком и был поклонником творчества Генриха Гейне. Мать Демьянова была преподавателем и заведующей женской гимназией. Отец в Первую мировую войну погиб на германском фронте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Во время Великой Отечественной войны советскими службами была проведена операция «Монастырь», которая сыграла огромную роль в победе под Сталинградом. Мастерство разведки достигло такого уровня, что страны-союзники СССР принимали внедренного агента СССР за шпиона, а немцы признавали его за своего. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ветеран советской и российской службы внешней разведки, Герой Советского Союза Владимир Горовой. «Мы настолько хорошо внедрили операцию „Монастырь“, что премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль даже сообщил Сталину об обнаружении англичанами в генштабе СССР немецкого агента. Мы же в это время потихоньку продвигали вверх главного исполнителя плана Александра Демьянова. Он должен был позиционировать себя как сотрудника генштаба СССР и вызывать к себе большое уважение со стороны немцев как надежного источника информации. То есть, до какой степени мастерства все нужно было довести, чтобы убедить врага доверять Демьянову безоговорочно. Это сыграло огромную роль в победе под Сталинградом», — объяснил Владимир Горовой. По словам ветерана советской и российской разведки, благодаря работе агента операции «Монастырь», немцы были уверены, что основные силы в период Сталинградской битвы советские войска сосредоточили у Ржева. «В Сталинградской битве Демьянов вводил в заблуждение противника, давал ложные сообщения о передвижении войск, все это подкреплялось материалами в прессе и так далее, и разобраться в этом всем было очень трудно, так как это была вершина радиоигр. Также разведчик сообщил немцам, что основные советские силы будут сосредоточены не в районе Сталинграда, а в районе Ржева. Это отвлекло немцев от формирования войск. Мы понесли огромные потери, но благодаря операции битва завершилась вничью. Немецкие войска были перенаправлены не на Сталинград, а под Ржев», — подчеркнул Горовой. В этот день 80 лет назад, 17 февраля 1942 года, началась одна из успешных операций советской разведки «Монастырь». Спецслужбы, вплоть до 1944 года, дезинформировали по радиосвязи немцев о перемещениях войск. В ходе операции Демьянов в районе минного поля пересек линию фронта и сдался противнику с целью проникновения в сеть Абвера, органа военной разведки и контрразведки Германии. Благодаря работе спецслужб, были раскрыты и схвачены более 50 вражеских агентов, переданная немецкому командованию дезинформация повлияла на ход боевых действий, в том числе на Сталинградскую и Курскую битвы. Главный исполнитель операции «Монастырь» Александр Демьянов родился в Калуге, в семье есаула Кубанского войска, прекрасно владел немецким языком и был поклонником творчества Генриха Гейне. Мать Демьянова была преподавателем и заведующей женской гимназией. Отец в Первую мировую войну погиб на германском фронте.