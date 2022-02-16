Reuters: разведка Украины не видит отвода российских войск

16 февраля 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

Украина поверит в серьезность намерений России только после того, как та отведет все войска от границ республики, заявил Алексей Резников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине По данным украинской разведки, у границ республики по-прежнему сосредоточено около 140 000 российских военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, Киев не получил доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ республики. «В настоящее время около Украины сосредоточено около 140 000 объединенных российских военных и пророссийских сепаратистских формирований, в том числе 125 000 представителей наземных войск. Только в Беларуси находится 9000 российских военнослужащих», — сообщает Reuters со ссылкой на Алексея Резникова. По словам министра обороны, Украина поверит, что Россия серьезно относится к разрешению конфликта только после отвода от границ республики всех войск, техники и оружия. Это касается, в том числе, части армии РФ, которая находится на учениях в Белоруссии. Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал лидеру Франции Эммануэлю Макрону вывести тысячи военных РФ с территории Беларуси после окончания проверки боеготовности. Совместные учения Союзного государства завершатся 20 февраля. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для «вторжения» на Украину. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска уже начали возвращаться в места дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов начали погрузку в поезда и машины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

По данным украинской разведки, у границ республики по-прежнему сосредоточено около 140 000 российских военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, Киев не получил доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ республики. «В настоящее время около Украины сосредоточено около 140 000 объединенных российских военных и пророссийских сепаратистских формирований, в том числе 125 000 представителей наземных войск. Только в Беларуси находится 9000 российских военнослужащих», — сообщает Reuters со ссылкой на Алексея Резникова. По словам министра обороны, Украина поверит, что Россия серьезно относится к разрешению конфликта только после отвода от границ республики всех войск, техники и оружия. Это касается, в том числе, части армии РФ, которая находится на учениях в Белоруссии. Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал лидеру Франции Эммануэлю Макрону вывести тысячи военных РФ с территории Беларуси после окончания проверки боеготовности. Совместные учения Союзного государства завершатся 20 февраля. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для «вторжения» на Украину. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска уже начали возвращаться в места дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов начали погрузку в поезда и машины.