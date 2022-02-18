Лидеры ЕС хотят ввести санкции против 27 россиян из-за Украины

Евросоюз подготовился к «агрессии» России Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В случае «нападения» России на Украину Евросоюз может ввести санкции против 27 россиян. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на двух собеседников агентства.

«Страны ЕС планируют ввести санкции против 27 россиян, если произойдет „агрессия“ РФ против Украины. Польша и ряд других стран союза предложили еще один список, в котором значится 55 россиян», — приводит News.ru информацию, полученную у иностранных журналистов.

Ранее ряд иностранных СМИ, таких как Bloomberg сообщал, что Россия «вторгнется» на Украину в середине февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе. В МИД РФ прокомментировали эту информацию, назвав издания The Sun, Mirror, Fox News, опубликовавшие подобные «расследования», неавторитетными источниками. По мнению ведомства, СМИ отработали «англосаксонский заказ» и «вбросили ничем не подтвержденный факт».

Также президент США Джо Байден заявил, что Россия начнет «вторжение» на Украину 16 февраля. Также звучала дата 15 февраля. В итоге «вторжения» не состоялось, и газета Politico уже назвала новую дату «российской агрессии» — 20 февраля этого года. Министерство обороны Великобритании опубликовало карту, показывающую направления, по которым Россия якобы планирует осуществить вторжение на Украину. Карта под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» появилась на официальной странице ведомства в социальных сетях.

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