Минобороны Британии обнародовало карту вторжения РФ на Украину. Фото

17 февраля 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

Россия все еще может сохранить мир, заявили в минобороны Британии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Министерство обороны Великобритании опубликовало карту, показывающую направления, по которым Россия панирует осуществить вторжение на Украину. Карта под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» появилась на официальной странице ведомства в Twitter. «Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения», — сообщили в минобороны Британии. Отмечается, что президент РФ Владимир Путин еще может не допустить военный конфликт и сохранить мир. Так, по мнению минобороны Великобритании, может выглядеть вторжение РФ на Украину Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия вторгнется на территорию Украины в ближайшие несколько дней. Он предупредил, что угроза вторжения «очень высока», сообщает телеканал 360. По информации американского лидера, Россия проводит [военную] операцию «под ложным флагом, чтобы иметь предлог для вмешательства». Последнее «вторжение» России на Украину, по информации зарубежных СМИ, должно было состояться 16 февраля. Однако этого не произошло, и британская газета Mirror выпустила новый материал, в котором говорится: «дедлайн на 3 ночи [время якобы нападения] истек», пишет деловое издание «Взгляд». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство обороны Великобритании опубликовало карту, показывающую направления, по которым Россия панирует осуществить вторжение на Украину. Карта под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» появилась на официальной странице ведомства в Twitter. «Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения», — сообщили в минобороны Британии. Отмечается, что президент РФ Владимир Путин еще может не допустить военный конфликт и сохранить мир. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия вторгнется на территорию Украины в ближайшие несколько дней. Он предупредил, что угроза вторжения «очень высока», сообщает телеканал 360. По информации американского лидера, Россия проводит [военную] операцию «под ложным флагом, чтобы иметь предлог для вмешательства». Последнее «вторжение» России на Украину, по информации зарубежных СМИ, должно было состояться 16 февраля. Однако этого не произошло, и британская газета Mirror выпустила новый материал, в котором говорится: «дедлайн на 3 ночи [время якобы нападения] истек», пишет деловое издание «Взгляд».