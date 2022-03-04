В Сербии устроили флешмоб в поддержку Путина и спецоперации РФ. Фото, видео

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Несанкционированный митинг на Тверской улице. Москва, триколор, флаг россии
Жители Сербии поддержали Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сербии прошел флешмоб в поддержку президента РФ Владимира Путина и спецоперации России на Украине. Об этом рассказал российский журналист Армен Гаспарян.

«Сербия поддерживает Россию и Президента! Сегодня в стране прошла акция поддержки спецоперации России на Украине», — написал Армен в своем telegram-канале.

Ранее в Риме (Италия) и Белграде (Сербия) состоялись митинги в поддержку спецоперации России на Украине. В Сербии проходил автопробег с флагами России, а также государственными символами Донецкой и Луганской народных республик.

Путин объявил о начале спецоперации России на Украине 24 февраля. Целью стала демилитаризация и денацификация, оккупировать Украину РФ не собирается, говорил глава государства. В Минобороны России сообщали, что доставили в Херсонскую область Украины гуманитарную помощь, пишут «Дни.ру». Туда доставили 20 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости из Крыма. По словам Путина, спецоперация идет по графику. Ход действий показывает, что Россия борется с неонацистами, которые размещают вооружение в жилых кварталах и берут в заложники людей, цитирует президента RT.

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В Сербии прошел флешмоб в поддержку президента РФ Владимира Путина и спецоперации России на Украине. Об этом рассказал российский журналист Армен Гаспарян. «Сербия поддерживает Россию и Президента! Сегодня в стране прошла акция поддержки спецоперации России на Украине», — написал Армен в своем telegram-канале. Ранее в Риме (Италия) и Белграде (Сербия) состоялись митинги в поддержку спецоперации России на Украине. В Сербии проходил автопробег с флагами России, а также государственными символами Донецкой и Луганской народных республик. Путин объявил о начале спецоперации России на Украине 24 февраля. Целью стала демилитаризация и денацификация, оккупировать Украину РФ не собирается, говорил глава государства. В Минобороны России сообщали, что доставили в Херсонскую область Украины гуманитарную помощь, пишут «Дни.ру». Туда доставили 20 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости из Крыма. По словам Путина, спецоперация идет по графику. Ход действий показывает, что Россия борется с неонацистами, которые размещают вооружение в жилых кварталах и берут в заложники людей, цитирует президента RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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