В Сербии устроили флешмоб в поддержку Путина и спецоперации РФ. Фото, видео

04 марта 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Жители Сербии поддержали Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Сербии прошел флешмоб в поддержку президента РФ Владимира Путина и спецоперации России на Украине. Об этом рассказал российский журналист Армен Гаспарян. «Сербия поддерживает Россию и Президента! Сегодня в стране прошла акция поддержки спецоперации России на Украине», — написал Армен в своем telegram-канале. Ранее в Риме (Италия) и Белграде (Сербия) состоялись митинги в поддержку спецоперации России на Украине. В Сербии проходил автопробег с флагами России, а также государственными символами Донецкой и Луганской народных республик. Путин объявил о начале спецоперации России на Украине 24 февраля. Целью стала демилитаризация и денацификация, оккупировать Украину РФ не собирается, говорил глава государства. В Минобороны России сообщали, что доставили в Херсонскую область Украины гуманитарную помощь, пишут «Дни.ру». Туда доставили 20 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости из Крыма. По словам Путина, спецоперация идет по графику. Ход действий показывает, что Россия борется с неонацистами, которые размещают вооружение в жилых кварталах и берут в заложники людей, цитирует президента RT. telegram-канал Армен Гаспарян Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Сербии прошел флешмоб в поддержку президента РФ Владимира Путина и спецоперации России на Украине. Об этом рассказал российский журналист Армен Гаспарян. «Сербия поддерживает Россию и Президента! Сегодня в стране прошла акция поддержки спецоперации России на Украине», — написал Армен в своем telegram-канале. Ранее в Риме (Италия) и Белграде (Сербия) состоялись митинги в поддержку спецоперации России на Украине. В Сербии проходил автопробег с флагами России, а также государственными символами Донецкой и Луганской народных республик. Путин объявил о начале спецоперации России на Украине 24 февраля. Целью стала демилитаризация и денацификация, оккупировать Украину РФ не собирается, говорил глава государства. В Минобороны России сообщали, что доставили в Херсонскую область Украины гуманитарную помощь, пишут «Дни.ру». Туда доставили 20 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости из Крыма. По словам Путина, спецоперация идет по графику. Ход действий показывает, что Россия борется с неонацистами, которые размещают вооружение в жилых кварталах и берут в заложники людей, цитирует президента RT.